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Вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам едет в Брюссель

Вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам едет в Брюссель

Вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан будет представлять Парламент Республики Молдова на дискуссиях высокого уровня по энергетическому сектору под председательством Европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон.

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