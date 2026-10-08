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Проходная комната: понятие, возможности интерьерного дизайна, их особенности, элементы, цветовые решения, идеальные комбинации и примеры с фото

Проходная комната в хрущевке всегда была головной болью домовладельцев. Советские архитекторы старались разграничить и без того малую площадь квартир, часто в ущерб функциональности и эргономике.

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