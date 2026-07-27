Сергей Собянин рассказал о медиатеках в обновлённых школах Москвы

Сергей Собянин сообщил, что в обновлённых школах Москвы создают современные медиатеки. Пространства зонируют передвижными шумоизоляционными перегородками, чтобы здесь можно было заниматься, работать в группах и отдыхать с книгой.
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