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15 забавных разочарований всех времён, которые преподнёс шопинг онлайн

15 забавных разочарований всех времён, которые преподнёс шопинг онлайн

Покупки через интернет навсегда изменили мир розничной торговли. Одним из замечательных свойств онлайн шопинга является то, что там вы можете найти буквально все, что захотите, независимо от того, насколько это редкая, странная или необычная вещь.

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