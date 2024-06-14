«Агенты Путина» в американском Минфине

Юрий Ильинов

Российская нефть усиливает геополитическую раздробленность всего мира Конфликт на Украине привел к строгим запретам или ограничениям на поставку российской нефти на Запад. Однако другие государства, в том числе Китай, Индия и Турция, решили углубить торговые связи с РФ. Их примеру последовали и другие страны Глобального Юга. Как пишет ресурс OilPrice, такой подход заставил некогда единый рынок расколоться на два лагеря, образовав трещины в глобализированной мировой экономике. Растет также разрыв между странами, избегающими поставок российской нефти, и теми, кто пользуется избытком импорта, конкурируя с Западом. Все это привело к тому, что сырье из РФ усиливает геополитическую раздробленность во всем мире. То, что некогда было чистой экономикой, стало источником раздора и конфликтов, то есть чистой политикой. Это затрудняет контроль над рынком, создание рабочих прогнозов и управление процессами в одной из важнейших сфер жизнедеятельности человечества – обеспечении энергетической безопасности миллиардов людей. Динамика мирового рынка нефти подчеркивает более широкие тенденции в торговых отношениях России. Запад не только становится менее зависимым от Москвы, но и сама РФ все менее экономически зависима от США или Старого Света и все более зависима от сотрудничества с Китаем. Москва показала путь для других стран, находящихся под санкциями, которые до 2022 года экспортировали лишь малую часть того, что сейчас поставляет РФ в обход ограничений. Все они присоединились к антизападному рынку, инициированному Кремлем, создав из него реальность, с которой вынуждены считаться. Как показывает российский нефтяной рынок, геополитическая напряженность может существенно повлиять на торговлю. Хотя экспорт из РФ в условиях конфликта оставался стабильным, это потребовало смены ее основных торговых партнеров и парадигмы внешнеэкономической деятельности.