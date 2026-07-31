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Рябыкин о том, что Гордон не приехал в лагерь развития «Трактора»: «В идеале тренер должен видеть все своими глазами. Челябинск говорил о новом курсе, о внимании к молодежи»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о том, что главный тренер «Трактора» Скотт Гордон не приехал в молодежный лагерь клуба.

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