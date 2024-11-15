BMW и BYD запустят производство автомобилей в Венгрии в 2025 году. CATL начнёт выпуск аккумуляторов

Китайская BYD и немецкая BMW строят автомобильные заводы в Венгрии, а производство, как ожидается, начнется во второй половине 2025 года, что может способствовать росту экономики страны, о чем заявил в четверг руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.