Дата-центры можно размещать в отработанных угольных карьерах в Кузбассе. С таким предложением выступил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе форума «Российская энергетическая неделя».
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