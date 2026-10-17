Ровно 40 лет назад, 17 октября 1986-го, в Гонконге начались съёмки «Кровавого спорта». Фильм, который сделал Ван Дамма звездой, ещё предстояло снять, перемонтировать и выпустить в кинотеатры.
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