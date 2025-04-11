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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Хуснуллин допустил резкое сокращение ввода жилья в России через 2–3 года

Хуснуллин допустил резкое сокращение ввода жилья в России через 2–3 года

Ввод жилья в России может резко сократиться в течение двух-трех лет Уже сейчас наблюдаются тревожные сигналы в жилищном строительстве — сокращение новых проектов, приостановка уже начатых и двукратное падение ипотеки, указал вице-премьер В России в течение двух-трех лет может резко снизиться ввод жилья в эксплуатацию.

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