Крупные сети фастфудов обманывают потребителей с весом бургеров

РЕН ТВ Меню популярных бургерных часто обманывает покупателей: одни сети откровенно экономят на весе, недокладывая до 20% заявленной массы, а другие нарушают закон, кладя слишком много ингредиентов, что сбивает подсчет калорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии