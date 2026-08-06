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Крупные сети фастфудов обманывают потребителей с весом бургеров

Крупные сети фастфудов обманывают потребителей с весом бургеров

РЕН ТВ Меню популярных бургерных часто обманывает покупателей: одни сети откровенно экономят на весе, недокладывая до 20% заявленной массы, а другие нарушают закон, кладя слишком много ингредиентов, что сбивает подсчет калорий.

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