Прогноз поставок на 2027 год снизили со 120 млн до 100 млн смартфонов Samsung намерена поставить в 2027 году около 100 млн смартфонов серии Galaxy A с OLED-дисплеями.
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