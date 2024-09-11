Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

Укропы готовят референдум на подконтрольном им кусочке Курской области? Не  знаю,  правда   это  или  нет,  но  широко  известный  в  узких  кругах  Джокер   ДНР  пишет:"От моих шпионов из СБУ поступила интересная информация.

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sss
раздают не заработанные деньги.... Проклятые иждивенцы
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