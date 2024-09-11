"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

Укропы готовят референдум на подконтрольном им кусочке Курской области? Не знаю, правда это или нет, но широко известный в узких кругах Джокер ДНР пишет:"От моих шпионов из СБУ поступила интересная информация.
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