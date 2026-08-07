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Царьград

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"Инфраструктура такое испытание вряд ли выдержит": Русских предупредили о тяжелой зиме

"Инфраструктура такое испытание вряд ли выдержит": Русских предупредили о тяжелой зиме

Источники вражеской сетки предупреждают русских о грядущей якобы тяжёлой зиме. По словам "инсайдеров", "инфраструктура такое испытание вряд ли выдержит" во многих регионах России, включая Калининградскую область.

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