Источники вражеской сетки предупреждают русских о грядущей якобы тяжёлой зиме. По словам "инсайдеров", "инфраструктура такое испытание вряд ли выдержит" во многих регионах России, включая Калининградскую область.
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