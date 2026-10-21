НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября, ФедералПресс. Депутаты профильного комитета Заксобрания Нижегородской области по АПК, экологии и лесному хозяйству обсудили меры по обеспечению безопасности жителей региона в связи с ростом популяции бурых медведей и участившимися случаями их выхода к населенным пунктам.