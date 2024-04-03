В Иране на два полицейских участка напала группировка "Джейш аль-Адль"

Участники признанной в Иране террористической суннитской организации "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") совершили нападение на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан.
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