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В России за сутки ликвидировали 175 природных лесных пожаров на площади 7083 гектара

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на территории Российской Федерации за прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 175 природных лесных пожаров площади, пройденной огнём 7083 гектара.

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