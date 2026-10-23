© Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOMПосле сохранения ключевой ставки на уровне 14% доллар будет стоить 78–83 рубля, евро — 88-94 рубля, юань — 11,7-12,4 рубля.
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