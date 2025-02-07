Профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия USAID

Организация дипломатической службы и федерация госслужащих Соединенных Штатов подали в суд округа Колумбия на администрацию главы Белого дома Дональда Трампа с целью заблокировать попытки Вашингтона закрыть Агентство по международному развитию (USAID).
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