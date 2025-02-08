Что заставляет подростков использовать крепкое словцо и как с этим бороться (18+)

Как привить подрастающему поколению культуру общения, если нецензурщина даже на российском ТВ зачастую просто запикивается, убеждая незрелого зрителя, что брань – это довольно забавно? Над этим вопросом бьются и родители, и педагоги.
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