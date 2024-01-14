25 людей, которых взросление и уход за собой превратили в настоящих красавчиков

Удивительно, что с людьми могут сотворить чувство стиля и уход за собой. Как правило, ценность одного и второго осознается во время и после взросления, наверное поэтому редко когда можно увидеть настолько яркие трансформации, которые происходят с подростками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии