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Перейра хочет драться за титул UFC: «У меня есть только одна цель – пояс»

«Конечно, у меня есть только одна цель – это пояс. Мы с UFC говорили о титульном поединке в преддверии этого боя, так что я хочу биться за титул, неважно с кем», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

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