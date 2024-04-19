Ветеран труда из Новокузнецка из-за ошибки лишился положенной выплаты

В отделе по работе со СМИ прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса 19 апреля рассказали, что прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка провела проверку по обращению местного жителя о прекращении льгот на оплату жилья и коммунальные услуги.