Полицейские Бурятии продолжают беседовать с несовершеннолетними о толерантности и уважении представителей других национальностей

С целью формирования нетерпимости к экстремистской идеологии, развития общественной активности в духе патриотизма, воспитания нетерпимости к любым формам вражды и ксенофобии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» полицейские посетили учебные и социальные учреждения.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В ЯНАО сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!»
- В Новосибирской области создано новое специализированное подразделение – туристическая полиция
- МВД России публикует видео задержания работников фиктивного реабилитационного центра в Пензенской области