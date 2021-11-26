Полицейские Бурятии продолжают беседовать с несовершеннолетними о толерантности и уважении представителей других национальностей

С целью формирования нетерпимости к экстремистской идеологии, развития общественной активности в духе патриотизма, воспитания нетерпимости к любым формам вражды и ксенофобии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» полицейские посетили учебные и социальные учреждения.