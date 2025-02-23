Как украсить свитер: идеи, которые подойдут даже тем, кто не вяжет

Как украсить свитер, который давно вышел из моды или просто надоел? Легко! Для этого необязательно вязать изделие с нуля, можно взять ваш любимый старенький свитер (конечно, при условии, что он ещё не затёрт до дыр) и красиво его преобразить! А можно и не старенький, а просто скучный на ваш взгляд.