Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как украсить свитер: идеи, которые подойдут даже тем, кто не вяжет

Как украсить свитер: идеи, которые подойдут даже тем, кто не вяжет

Как украсить свитер, который давно вышел из моды или просто надоел? Легко! Для этого необязательно вязать изделие с нуля, можно взять ваш любимый старенький свитер (конечно, при условии, что он ещё не затёрт до дыр) и красиво его преобразить! А можно и не старенький, а просто скучный на ваш взгляд.

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