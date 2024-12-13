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Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости и вкладов

Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости и вкладов

Иноагентам запретят получать доходы от вкладов, а также продажи и аренды недвижимости. Такие поправки внесены в закон о спецсчетах для иноагентов, который Госдума приняла в первом чтении 20 ноября, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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