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Глава Минюста РФ раскритиковал политику США в отношении индейцев

Глава Минюста РФ раскритиковал политику США в отношении индейцев

На полях Восточного экономического форума министр юстиции России Константин Чуйченко, возглавляющий наблюдательный совет центра «Амурский тигр», выступил на сессии, посвящённой взаимодействию бизнеса и коренных народов.

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