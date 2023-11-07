Финляндия решила украсть наш «Калашников»! Такое ощущение, что эти бедные финны «настрадались» за годы нейтральности по отношению к России, и теперь им срочно надо восполнить тот объём гадостей, который душа всегда просила сделать.
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