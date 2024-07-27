Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Застывший во времени аэропорт Никосии заброшен уже почти 50 лет: почему ушли люди?

Застывший во времени аэропорт Никосии заброшен уже почти 50 лет: почему ушли люди?

Международный аэропорт Никосии, некогда оживленный транспортный узел, пустует уже 50 лет. Время словно остановилось в этой аэрогавани, расположенной на холме на западной окраине этнически разделенной столицы Кипра.

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