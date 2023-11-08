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Кризис на фронте: Зеленский и Залужный поссорились из-за провала контрнаступления

Кризис на фронте: Зеленский и Залужный поссорились из-за провала контрнаступления

Статья "Правда об Украине "неловко выплеснулась наружу": Зеленский и Залужный поссорились из-за проблем на фронте" рассказывает о конфликте между высшими чинами Украины, который был вызван провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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