Кризис на фронте: Зеленский и Залужный поссорились из-за провала контрнаступления

Статья "Правда об Украине "неловко выплеснулась наружу": Зеленский и Залужный поссорились из-за проблем на фронте" рассказывает о конфликте между высшими чинами Украины, который был вызван провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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