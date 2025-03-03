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Всё о женщинах

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«Вещные» ценности: как одежда связана с нашей самооценкой

«Вещные» ценности: как одежда связана с нашей самооценкой

О том, как наша самооценка связана с одеждой, почему огромное количество людей в России скрывает, что одевается в секондах и почему зумеры предпочитают искать модную одежду на барахолках, мы поговорили с кандидатом философских наук, доцентом кафедры практической психологии ОмГПУ Алексеем Ильиным.

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