«Вещные» ценности: как одежда связана с нашей самооценкой

О том, как наша самооценка связана с одеждой, почему огромное количество людей в России скрывает, что одевается в секондах и почему зумеры предпочитают искать модную одежду на барахолках, мы поговорили с кандидатом философских наук, доцентом кафедры практической психологии ОмГПУ Алексеем Ильиным.
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