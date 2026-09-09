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Царьград

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Отец сунул его в печь в два года: Алексей Буштаренко простил всех и нашёл любовь

Отец сунул его в печь в два года: Алексей Буштаренко простил всех и нашёл любовь

В январе 2005 года пьяный отец засунул двухлетнего Алексея в раскалённую печь - мальчик выжил чудом, потеряв брата, уши и пальцы.

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