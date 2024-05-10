ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая. «С 5-го по 10-е мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов», — говорится в сводке ведомства.