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RT Russia

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ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая

ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая. «С 5-го по 10-е мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов», — говорится в сводке ведомства.

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