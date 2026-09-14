Производство электроинструментов Rebir в Латвии закрылось из-за санкций

В латвийском городе Резекне ликвидируют предприятие по производству электроинструментов Rebir. Решение о закрытии приняли из-за антироссийских санкций, сообщило агентство «Sputnik Латвия» .
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