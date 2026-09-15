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Царьград

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НАБУ раскрывает схему хищения в "Укрнафте" на $65 млн

НАБУ раскрывает схему хищения в "Укрнафте" на $65 млн

НАБУ обнаружило схему хищения нефтепродуктов в "Укрнафте" на $65 млн. Обвинения предъявлены четырем лицам, включая лидера бизнес-группы и экс-вице-президента компании.

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