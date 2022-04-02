Чонгуку из BTS предложили «поесть собачьего говна»

Популярные артисты уже привыкли к тому, что в их адрес постоянно выливается жесткий хейт. И если некоторые спокойно относятся к такому, то некоторых гневный комментарий может вывести из себя.
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