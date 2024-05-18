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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южной группировки войск проводят разминирование отбитых у ВСУ опорных пунктов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южной группировки войск проводят разминирование отбитых у ВСУ опорных пунктов

Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений.

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