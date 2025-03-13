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Грузинский наемник приговорён к 25 годам за теракт в Курской области

Грузинский наемник приговорён к 25 годам за теракт в Курской области

Гражданин Грузии Михаил Батурин заочно осуждён на 25 лет за теракт в Курской области. Суд постановил конфисковать более 2,6 млн рублей, заработанных наёмничеством.

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