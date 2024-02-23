Западный наемник ВСУ рассказал про обвал линии фронта

REUTERS/Gleb Garanich Линия фронта украинских войск "сыпется" под ударами российских военных, в то время как Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает снарядов из-за задержек западных поставок.
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