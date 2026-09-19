В Орле согласован облик 19-этажного дома на Полесской

Дом на Полесской, 28д будет 19-этажным, его общая площадь составит 35 050,4 кв. м. Заказчик проекта — ООО «Специализированный застройщик «Центр».
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