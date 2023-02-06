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Экономист Разуваев: США придется отказаться от доллара из-за большого объема госдолга

Экономист Разуваев: США придется отказаться от доллара из-за большого объема госдолга

Соединенным Штатам Америки придется отказаться от своей национальной валюты в том случае, если она продолжит терять доверие у мировых Центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики Вашингтона, а также большого объема госдолга страны.

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