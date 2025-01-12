Еще недавно она распахнула любящие объятия неграм из Южной Африки. Им приготовили лежбище - поселение в Тверской Губернии.
Россия весьма радикально меняется. Глаза на лоб
Комментарии
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Александр Пелимский
Аффтар, а тебя уже оплодотворили????
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4 час.
Вера Ванидовская
Вообще, где-то в Москве уже есть негритянское гетто. Опасное для народа. Такое же неультурное, как и таджикское.
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3 час.
В
Валентина
В Москве уже есть один негр - муниципальный депутат. Власти и "ЕР" протащили. Люди! Будьте бдительными! Шведова.
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1 час.
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