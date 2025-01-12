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Россия весьма радикально меняется. Глаза на лоб

Россия весьма радикально меняется. Глаза на лоб

 Еще  недавно  она  распахнула  любящие объятия  неграм  из  Южной   Африки.  Им приготовили  лежбище - поселение в  Тверской  Губернии.

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Комментарии
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Александр Пелимский
Аффтар, а тебя уже оплодотворили????
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4 час.
Вера Ванидовская
Вообще, где-то в Москве уже есть негритянское гетто. Опасное для народа. Такое же неультурное, как и таджикское.
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3 час.
В
Валентина
В Москве уже есть один негр - муниципальный депутат.  Власти и &quot;ЕР&quot;  протащили. Люди! Будьте бдительными! Шведова.
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1 час.

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