"Хочу того же для людей в России". Михалков разоблачил истинные цели США на Украине

"Хочу того же для людей в России". Никита Михалков разоблачил истинные цели США на Украине. Помогла сцена из советского фильма о Великой Отечественной войнеВ рамках своей авторской программы "Бесогон ТВ" режиссёр и общественный деятель Никита Михалков напомнил об истоках нынешней американкой политики на Украине.