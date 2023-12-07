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Царьград

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"Хочу того же для людей в России". Михалков разоблачил истинные цели США на Украине

"Хочу того же для людей в России". Михалков разоблачил истинные цели США на Украине

"Хочу того же для людей в России". Никита Михалков разоблачил истинные цели США на Украине. Помогла сцена из советского фильма о Великой Отечественной войнеВ рамках своей авторской программы "Бесогон ТВ" режиссёр и общественный деятель Никита Михалков напомнил об истоках нынешней американкой политики на Украине.

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Sergei Kakurskii
Ложь иаz еж
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17 час.
Sergei Kakurskii
Ложь ,пиzдеж и провoкации- сущность запада
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17 час.

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