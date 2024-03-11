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Природный комплекс появится на востоке Москвы

Природный комплекс появится на востоке Москвы

Городская природная зона появится в рамках строительства жилых домов в районе Гольяново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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