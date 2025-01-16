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Царьград

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Василий Небензя обвинил Зеленского в узурпации власти на заседании ООН

Василий Небензя обвинил Зеленского в узурпации власти на заседании ООН

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что жители Украины не хотят воевать за президента Зеленского, которого обвиняют в узурпации власти в стране.

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