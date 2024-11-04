«Не очень хорошо, но очень интересно»: критики вынесли вердикт экшен-хоррору Slitterhead от создателя Silent HillПриключенческий экшен-хоррор Slitterhead от японской Bokeh Game Studio, возглавляемой создателем Silent Hill, Siren и Gravity Rush Кейитиро Тоямой (Keiichiro Toyama), получил первые оценки от представителей западной прессы.