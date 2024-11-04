НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

«Не очень хорошо, но очень интересно»: критики вынесли вердикт экшен-хоррору...

«Не очень хорошо, но очень интересно»: критики вынесли вердикт экшен-хоррору...

«Не очень хорошо, но очень интересно»: критики вынесли вердикт экшен-хоррору Slitterhead от создателя Silent HillПриключенческий экшен-хоррор Slitterhead от японской Bokeh Game Studio, возглавляемой создателем Silent Hill, Siren и Gravity Rush Кейитиро Тоямой (Keiichiro Toyama), получил первые оценки от представителей западной прессы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх