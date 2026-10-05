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SberDevices и «Союзмультфильм» оживят персонажей «Крошек» для ТВ и медиацентров

SberDevices и «Союзмультфильм» оживят персонажей «Крошек» для ТВ и медиацентров

Студия «Союзмультфильм» совместно с SberDevices запустили акцию по мотивам нового мультсериала «Крошки».

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