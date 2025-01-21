Прошедшей ночью противник снова атаковал территорию России, Минобороны отчиталось о поражении 55 дронов над различными регионами страны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Прошедшей ночью противник снова атаковал территорию России, Минобороны отчиталось о поражении 55 дронов над различными регионами страны.
Свежие комментарии