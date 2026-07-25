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ФедералПресс

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Россия распродает золото: Кремль готовился к этому шагу 20 лет

Россия распродает золото: Кремль готовился к этому шагу 20 лет

РИМ, 25 июля, ФедералПресс. Золото набирает популярность на финансовых рынках. Еще недавно Россия скупала этот драгметалл в огромных объемах, однако недавно ситуация изменилась: Москва за первую половину 2026 года реализовала 43,5 тонны золотых резервов.

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