Россия распродает золото: Кремль готовился к этому шагу 20 лет

РИМ, 25 июля, ФедералПресс. Золото набирает популярность на финансовых рынках. Еще недавно Россия скупала этот драгметалл в огромных объемах, однако недавно ситуация изменилась: Москва за первую половину 2026 года реализовала 43,5 тонны золотых резервов.