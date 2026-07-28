20+ жизненных фото и историй о домашних животных, для которых дача — это летнее королевство

Многие из нас просто не представляют лето без отдыха на даче. А пока мы в поте лица трудимся в огороде, у наших любимых домашних животных кипит собственная жизнь, наполненная сплошными тыгыдыками, забавными приключениями, маленькими радостями и отдыхом под лучами летнего солнышка.